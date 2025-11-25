Film horror poco visto che smaschera influencer in arrivo su Netflix

prossima distribuzione di “Influencer” su Netflix: dettaglio e ricezione critica. Il film “Influencer”, accolto positivamente dalla critica nel 2022, si prepara a debuttare sulla piattaforma di streaming Netflix, ampliando il suo pubblico e consolidando la sua presenza nel genere horror-thriller. Con una produzione diretta da Kurtis David Harder, il film aveva già riscosso successo in festival e tra gli appassionati di cinema di paura, e la sua uscita su Netflix rappresenta un momento importante per la diffusione del titolo. uscita e distribuzione internazionale. “Influencer” debutterà sulla piattaforma di Netflix negli Stati Uniti a partire dal 1° dicembre, portando il film tra le principali offerte di streaming dedicate all’orrore e aithriller. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it