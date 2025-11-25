Filippo Magnini e il caso doping | l' accusa l' inchiesta e tutti i dettagli della vicenda

Oggi, martedì 25 novembre, Filippo Magnini è uno degli ospiti di Belve. Mentre il suo percorso scorre parallelo a Ballando con le stelle, l'ex nuotatore si racconta a Francesca Fagnani in un'intervista che, oltre alla sua relazione con l'ex compagna Federica Pellegrini, affronta anche il caso. 🔗 Leggi su Today.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Filippo Magnini a Belve: «Federica Pellegrini? Non è stata la persona che pensavo. Quella storia non mi ha lasciato un bel ricordo» - facebook.com Vai su Facebook

Filippo #Magnini, frecciata alla ex Federica #Pellegrini: "Non è stata una bella storia, lei non si è rivelata la persona che..." Vai su X

Belve, Magnini e le accuse sul caso doping: la vicenda e l’inchiesta, cosa è successo - Grande l'attesa per l'intervista con Francesca Fagnani dell'ex fuoriclasse del nuoto azzurro, che nelle ultime settimane sta ... Segnala msn.com

“Io vittima di una macchinazione pazzesca, ero la pedina attaccabile per non toccare altri nomi importanti”: il racconto di Magnini - Ero la pedina attaccabile, ma ho registrato tutto durante gli interrogatori”. Da ilfattoquotidiano.it

Filippo Magnini a Belve: parole durissime su Federica Pellegrini - Filippo Magnini si confessa a Belve: le accuse alla Procura sportiva sul caso doping e le parole amare su Federica Pellegrini ... Riporta donnaglamour.it