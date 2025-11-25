Filiera 4+2 le richieste del CSPI sul decreto riguardante il sistema di valutazione

Il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione ha espresso il proprio parere sullo schema di decreto che disciplina il sistema di valutazione dell’offerta formativa per i percorsi quadriennali della filiera formativa tecnologico-professionale, introdotta con la legge 121 dell’8 agosto 2024. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

