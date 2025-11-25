Figli strappati a famiglie Ex giudice Morcavallo contro sistema affidi | É disumano 35mila bimbi all' anno sottratti per motivi economici - VIDEO

L'ex giudice minorile Morcavallo si espone contro il sistema affidi: “É disumano, 35mila bimbi all'anno sottratti per motivi economici". Egli denuncia che nel 99% dei casi le decisioni di allontanamento non si basano su fatti, ma su giudizi soggettivi L’ex giudice minorile Francesco Morcavall. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

