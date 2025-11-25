Fiat 500 Hybrid cosa cambia nella geografia Stellantis

È partita a Mirafiori la produzione della nuova macchina. A Torino sono attese 400 assunzioni entro marzo del prossimo anno. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Fiat 500 Hybrid, cosa cambia nella geografia Stellantis

Fiat 500 Hybrid, parla John Elkann: "Il mercato non è pronto all'elettrico. Restituiamo libertà ai clienti" Nel giorno che segna l'inizio del nuovo corso della Fiat 500 Hybrid, John Elkann ha scelto la Palazzina Uffici di Mirafiori per lanciare un messaggio chiaro: l

#Fiat 500 Hybrid 2026: via agli ordini, a partire da 16.950 euro motorionline.com/fiat-500-hybri…

Fiat 500 Hybrid, cosa cambia nella geografia Stellantis - A Torino sono attese 400 assunzioni entro marzo del prossimo anno ... Secondo gazzetta.it

Torna la FIAT 500 HYBRID, ELKANN: il mercato non è pronto all’elettrico - Dopo una prima uscita di scena, segnata dall’arrivo della sola e unica disponibile 500 elettrica, la piccola citycar torna a “ruggire”. Lo riporta missionline.it

Fiat 500 Hybrid: a Mirafiori rinasce un’icona. Parla il CEO Olivier Francois: “È la 500 pragmatica che il mercato ci ha chiesto” - La nuova Fiat 500 Hybrid debutta a Mirafiori e segna la rinascita dello stabilimento torinese: Olivier François racconta la “500 pragmatica” che il mercato ha chiesto e che riporta Torino al centro de ... Scrive automoto.it