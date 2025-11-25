Fiamme all' alba brucia il tetto di una casa | chiusa la Provinciale traffico nel caos

L’alba non era ancora riuscita a rischiarare la valle quando, poco dopo le 6.30 di martedì 25 novembre, un bagliore innaturale ha squarciato il buio di Marcheno. Dalla villetta di via Martiri dell’Indipendenza si è alzata una colonna di fumo, mentre le fiamme correvano veloci lungo il tetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it