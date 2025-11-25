Fiamme all' alba brucia il tetto di una casa | chiusa la Provinciale traffico nel caos
L’alba non era ancora riuscita a rischiarare la valle quando, poco dopo le 6.30 di martedì 25 novembre, un bagliore innaturale ha squarciato il buio di Marcheno. Dalla villetta di via Martiri dell’Indipendenza si è alzata una colonna di fumo, mentre le fiamme correvano veloci lungo il tetto. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it
Fiamme all'alba, brucia il tetto di una casa: chiusa la Provinciale, traffico nel caos - 30 di martedì 25 novembre, un bagliore innaturale ha squarciato il buio di Marcheno. Scrive bresciatoday.it
Incendio a Marcheno, prende fuoco un tetto: nessun ferito - Sul posto sei squadre dei Vigili del fioco e i carabinieri di Gardone Valtrompia. Riporta giornaledibrescia.it
Paura per l’incendio a Brezzo di Bedero, fiamme partite forse da una stufa - Il rogo prima dell’alba, con una casa che ha subito danni pesanti per le fiamme scaturite intorno alle 5 di martedì in una villetta di via alla Pineta a Brezzo di Bedero, paesino del Luinese fra ... Si legge su varesenews.it