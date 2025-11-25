Feyenoord-Celtic | a Rotterdam big in difficoltà Olandesi favoriti per il rilancio

Il Feyenoord a 3, gli scozzesi avanti di un punto, in una sfida che richiama la finale di Champions del 1970. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Feyenoord-Celtic: a Rotterdam big in difficoltà. Olandesi favoriti per il rilancio

