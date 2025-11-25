Festival dell’infanzia PariDiritti | convegni laboratori e spettacoli per i diritti dei bambini

Ricordare che l’attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini è un tema che riguarda tutta la comunità educante e diffondere la cultura del rispetto dell’infanzia: sono questi gli obiettivi del Festival dell’infanzia PariDiritti che Pianoterra ETS ha organizzato all’HUB Paripasso di Castel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Argomenti simili trattati di recente

#GMG FESTIVAL DIRITTI INFANZIA E ADOLESCENZA, LODI: “VOGLIAMO UNA CITTÀ A MISURA DI BAMBINI E BAMBINE” La professionalità degli operatori del comune di Genova messa in sinergia con le capacità e l’evoluzione del terzo settore credo poss Vai su Facebook

Festival dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza Con questi scatti del Circolo VEGA che raccontano gli appuntamenti del Festival dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, vi invitiamo a consultare il programma della settimana conclusiva. smart.comune. Vai su X

Cultura rispetto infanzia, venerdì e sabato a Gardone Valtrompia il ‘Festival dell’infanzia PariDiritti’ - Obiettivo del Festival è ricordare che l’attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini è un tema che riguarda tutta la comunità educante e diffondere la cultura del rispetto dell’infanzia. Riporta quibrescia.it

Domani a Desio, Festival PariDiritti: 3 giorni di eventi per bambini e genitori nell’HUB Paripasso - In occasione della “Giornata Internazionale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza” (mi- Secondo mi-lorenteggio.com