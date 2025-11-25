Festival dell’infanzia PariDiritti | convegni laboratori e spettacoli per i diritti dei bambini

Ricordare che l’attenzione ai diritti delle bambine e dei bambini è un tema che riguarda tutta la comunità educante e diffondere la cultura del rispetto dellinfanzia: sono questi gli obiettivi del Festival dell’infanzia PariDiritti che Pianoterra ETS ha organizzato  all’HUB Paripasso di Castel. 🔗 Leggi su Casertanews.it

