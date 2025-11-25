FerragniProcura chiede 1 anno e 8 mesi
14.55 La Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni nell'ambito del processo sulle presunte irregolarità legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. "Sono fiduciosa, non posso dire altro". Così Chiara Ferragni uscendo dal Tribunale in cui si è tenuta l'udienza nel processo per truffa aggravata. Ferragni ha ribadito di aver sempre agito in buona fede e ha raccontato come negli anni si sia impegnata in numerose attività di beneficenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
Chiara Ferragni, il pm chiede 1 anno e 8 mesi per il Pandoro Gate. L’influencer: “Non ho lucrato, fatto tutto in buona fede” - L’imprenditrice digitale si è presentata piuttosto presto al Palazzo di Giustizia ed è riuscita ad evitare le telecamere. Si legge su ilgiorno.it
“Pandorogate”: il pm di Milano chiede 1 anno e 8 mesi per Chiara Ferragni - La vicenda ruota attorno alle iniziative promozionali con finalità solidali finite sotto accusa. altoadige.it scrive
Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi - Leggi su Sky TG24 l'articolo Pandoro gate, Chiara Ferragni in tribunale: la procura chiede condanna a un anno e 8 mesi ... Da tg24.sky.it