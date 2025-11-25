FerragniProcura chiede 1 anno e 8 mesi

14.55 La Procura di Milano ha chiesto una condanna a un anno e 8 mesi per Chiara Ferragni nell'ambito del processo sulle presunte irregolarità legate al Pandoro Pink Christmas e alle uova di Pasqua. "Sono fiduciosa, non posso dire altro". Così Chiara Ferragni uscendo dal Tribunale in cui si è tenuta l'udienza nel processo per truffa aggravata. Ferragni ha ribadito di aver sempre agito in buona fede e ha raccontato come negli anni si sia impegnata in numerose attività di beneficenza. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it