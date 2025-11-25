Ferragni | le richieste della Procura nel processo Pandoro Gate

La Procura di Milano ha formulato una richiesta pesante nei confronti di Chiara Ferragni, chiedendo 1 anno e 8 mesi di reclusione con rito abbreviato per il caso noto come “Pandoro Gate”, che riguarda il pandoro Pink Christmas e le uova di Pasqua promosse con finalità solidali. L’accusa mossa è quella di truffa aggravata, per presunta pubblicità ingannevole legata a campagne benefiche. Di cosa si accusa la Ferragni in particolare.. Secondo la Procura, le campagne commerciali portate avanti tra il 2021 e il 2022 – in collaborazione con Balocco per il pandoro e Dolci Preziosi per le uova – avrebbero tratto vantaggio economico ingiustificato, sfruttando lo strumenti di facciata della beneficenza. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Ferragni: le richieste della Procura nel processo “Pandoro Gate”

