Ferragni | influencer in aula oggi procura Milano chiederà condanna
Milano, 25 nov. (Adnkronos) - Chiara Ferragni è presente in aula a Milano dove compare come imputata: deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso del mezzo informatico) in relazione alle operazioni commerciali 'Pandoro Balocco Pink Christmas' (Natale 2022) e 'Uova di Pasqua Chiara Ferragni - sosteniamo i Bambini delle Fate' (Pasqua 2021 e 2022)'. L'influencer è arrivata molto presto - ed è riuscita ad evitare le telecamere - per assistere all'udienza a porte chiuse. Oggi il giudice Ilio Mannucci Pacini dovrà pronunciarsi sulla costituzione di una parte civile (un'associazione di consumatori), mentre la difesa chiederà l'abbrevviato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
News recenti che potrebbero piacerti
Prima udienza a Milano per Chiara Ferragni accusata di truffa aggravata per la beneficenza legata ai casi del Pandoro e delle uova di Pasqua. Per la procura, l’influencer avrebbe ingannato i consumatori e avrebbe ottenuto, tramite le due campagne commerc - facebook.com Vai su Facebook
""Chiara Ferragni"" - Results on X | Live Posts & Updates Vai su X
Ferragni: influencer in aula, oggi procura Milano chiederà condanna - Chiara Ferragni è presente in aula a Milano dove compare come imputata: deve rispondere di truffa aggravata (dall'uso ... Come scrive iltempo.it
Ferragni: influencer in aula a Milano per udienza su truffa - Chiara Ferragni per la prima volta in aula a Milano dove è in corso la seconda udienza che la vede imputata. Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
Pandoro-gate, al via l'udienza per truffa aggravata. La Ferragni non è in aula - Si è aperta oggi davanti alla terza sezione penale presieduta dal giudice Ilio Mannucci Pacini, l’udienza pre dibattimentale che vede imputata l’influencer Chiara Ferragni per la vicenda del ... Secondo ilgiornale.it