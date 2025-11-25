Fernando Gaviria passa alla Caja Rural-Seguros RGA

Sport.quotidiano.net | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Roma, 25 novembre 2025 - Ai primi ritiri delle squadre non manca molto e così gli ultimi roster rimasti sguarniti vanno completandosi, anche grazie a qualche colpo importante e suggestivo: è il caso di Fernando Gaviria, che si accasa alla Caja Rural-Seguros RGA.   La nuova avventura di Gaviria.   Il colombiano chiude così l'esperienza non certo irresistibile alla Movistar Team, con appena 3 vittorie a referto e zero (un evento mai successo prima) nell'ultimo anno, e passa a un'altra squadra spagnola, seppur di categoria inferiore come quella Professional alla quale si è legato per il solo 2026: un contratto breve, ma accolto da Gaviria con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

fernando gaviria passa alla caja rural seguros rga

© Sport.quotidiano.net - Fernando Gaviria passa alla Caja Rural-Seguros RGA

Contenuti che potrebbero interessarti

fernando gaviria passa cajaFernando Gaviria passa alla Caja Rural-Seguros RGA - Finisce la deludente esperienza alla Movistar Team del colombiano, che sogna una vittoria alla Vuelta: "È l'unico Grande Giro in cui non ho conquistato tappe" ... Secondo msn.com

fernando gaviria passa cajaFernando Gaviria moves to Caja Rural-Seguros RGA - The Colombian's disappointing experience with Movistar Team comes to an end, as he dreams of a Vuelta victory: "It's the only Grand Tour where I haven't won any stages. Lo riporta sport.quotidiano.net

GAVIRIA RIPARTE DALLA CAJA RURAL-SEGUROS RGA: «VORREI FARE LA VUELTA PER PUNTARE AL TRIPLETE» - Il colombiano Fernando Gaviria (La Ceja, 1994) arriva alla squadra spagnola dopo aver collezionat ... Scrive tuttobiciweb.it

Cerca Video su questo argomento: Fernando Gaviria Passa Caja