Roma, 25 novembre 2025 - Ai primi ritiri delle squadre non manca molto e così gli ultimi roster rimasti sguarniti vanno completandosi, anche grazie a qualche colpo importante e suggestivo: è il caso di Fernando Gaviria, che si accasa alla Caja Rural-Seguros RGA. La nuova avventura di Gaviria. Il colombiano chiude così l'esperienza non certo irresistibile alla Movistar Team, con appena 3 vittorie a referto e zero (un evento mai successo prima) nell'ultimo anno, e passa a un'altra squadra spagnola, seppur di categoria inferiore come quella Professional alla quale si è legato per il solo 2026: un contratto breve, ma accolto da Gaviria con grande entusiasmo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Fernando Gaviria passa alla Caja Rural-Seguros RGA