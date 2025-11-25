Fermate dell' Alta Velocità soppresse a Parma la Regione scrive a Trenitalia

Parmatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Regione Emilia-Romagna scrive all'Ad di Trenitalia per protestare contro il taglio delle fermate dei Frecciarossa a Parma e nelle altre città emiliane. Col presidente Michele de Pascale, fa sapere l'assessora ai Trasporti Irene Priolo, "stiamo per scrivere una lettera l'amministratore delegato. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

