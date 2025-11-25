Fermata del Frecciarossa soppressa a Modena la politica chiede lumi a Trenitalia e Ministero

Anche la Regione Emilia-Romagna scrive a Trenitalia per protestare contro il taglio delle fermate dei Frecciarossa nelle città emiliane. Per quanto riguarda Modena il caso specifico è quello del Frecciarossa 9330, la cui soppressione è stata annunciata da Trenitalia a partire dal 14 dicembre 2025. 🔗 Leggi su Modenatoday.it

