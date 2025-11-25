Femminicidio ora c' è l' ergastolo Ok definitivo e unanime della Camera

AGI - Via libera definitivo e unanime della Camera al ddl femminicidio, che introduce nel codice penale il reato specifico di femminicidio, punito con l' ergastolo. I voti a favore sono 237, nessun voto contrario. Il provvedimento diventa legge. Il ddl introduce all'interno del codice penale il nuovo articolo 577-bis inerente al reato di femminicidio. Nel dettaglio, si introduce una fattispecie specifica di omicidio, volta a sanzionare con la pena dell' ergastolo chiunque cagioni la morte di una donna, commettendo il fatto come atti di discriminazione, di odio o di prevaricazione, ovvero mediante atti di controllo, possesso o dominio verso la vittima in quanto donna. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Femminicidio, ora c'è l'ergastolo. Ok definitivo e unanime della Camera

