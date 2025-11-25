Femminicidio la Camera approva all’unanimità il ddl | ecco il nuovo reato

(Adnkronos) – La Camera ha approvato all'unanimità il disegno di legge che introduce il delitto di femminicidio e altri interventi normativi per il contrasto alla violenza nei confronti delle donne e per la tutela delle vittime, già approvato dal Senato. I sì sono stati 237.  La nuova legge prevede l'ergastolo per chi uccide una donna . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

