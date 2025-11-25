Femminicidio di Cinzia Pinna a Palau Emanuele Ragnedda dice di aver sparato per difendermi

femminicidio di cinzia pinna a palau emanuele ragnedda dice di aver sparato per difendermi

femminicidio cinzia pinna palauFemminicidio in Gallura, Ragnedda: "Ho sparato per difendermi" - A due mesi dall'arresto e dalla confessione, il 24 settembre scorso, Emanuele Ragnedda è stato interrogato in carcere a Bancali dal pubblico ministero Noemi Mancini che con il procuratore di Tempio Pa ... Da rainews.it

femminicidio cinzia pinna palauCinzia Pinna uccisa con tre colpi al volto, al setaccio il pc di Ragnedda: “Mi sono solo difeso” - Il 41enne reo confesso sostiene di aver sparato e ucciso Cinzia Pinna solo per difendersi da un’aggressione. Secondo fanpage.it

femminicidio cinzia pinna palauOmicidio Cinzia Pinna: Ragnedda fa nomi e consegna nuovi dettagli ai pm - Si è svolto nel carcere di Bancali l’interrogatorio di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore arrestato per l’omicidio di ... Riporta olbia.it

