Femminicidio di Cinzia Pinna a Palau Emanuele Ragnedda dice di aver sparato per difendermi

Emanuele Ragnedda conferma la sua versione sul femminicidio di Cinzia Pinna: l'avrebbe uccisa perché voleva aggredirlo. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Femminicidio di Cinzia Pinna a Palau, Emanuele Ragnedda dice di aver "sparato per difendermi"

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Femminicidio #CinziaPinna, Ragnedda ribadisce di "aver sparato tre colpi per difendersi da un'aggressione", ma la pubblica ministero e il procuratore mettono in discussione la sua #difesa, mentre continuano le ricerche del cellulare della vittima Vai su Facebook

Femminicidio in Gallura, Ragnedda: "Ho sparato per difendermi" - A due mesi dall'arresto e dalla confessione, il 24 settembre scorso, Emanuele Ragnedda è stato interrogato in carcere a Bancali dal pubblico ministero Noemi Mancini che con il procuratore di Tempio Pa ... Da rainews.it

Cinzia Pinna uccisa con tre colpi al volto, al setaccio il pc di Ragnedda: “Mi sono solo difeso” - Il 41enne reo confesso sostiene di aver sparato e ucciso Cinzia Pinna solo per difendersi da un’aggressione. Secondo fanpage.it

Omicidio Cinzia Pinna: Ragnedda fa nomi e consegna nuovi dettagli ai pm - Si è svolto nel carcere di Bancali l’interrogatorio di Emanuele Ragnedda, l’imprenditore arrestato per l’omicidio di ... Riporta olbia.it