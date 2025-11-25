Femminicidio arriva un nuovo reato ma non si affronta davvero il problema
Oggi in Aula a Montecitorio, per l ’ approvazione definitiva, il provvedimento che introduce nel Codice penale l ’ art. 577-bis, delitto di femminicidio, e prevede l ’ ergastolo quando l ’ omicidio di una donna sia commesso per discriminazione di genere, odio o per reprimere la libertà della vittima. Verrebbe da dire in prima battuta che si tratta di un successo in termini di civiltà e tutela delle vittime di violenza di genere, ma uno sguardo più attento scorgerà una manifesta esibizione di severità – rigorosamente a invarianza economica – che non affronta la matrice di un fenomeno che richiede con urgenza una sensibilizzazione culturale a partire dalla scuola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it
Altre letture consigliate
Oggi Nordio ci racconta che la violenza nasce da una “sedimentazione millenaria” di dominio maschile e Roccella ci spiega che il femminicidio non è un raptus, ma un atto di potere che affonda in un sistema culturale. Fin qui, quasi tutto bene. Poi però arriva l - facebook.com Vai su Facebook
Oggi Nordio ci racconta che la violenza nasce da una “sedimentazione millenaria” di dominio maschile e Roccella ci spiega che il femminicidio non è un raptus, ma un atto di potere che affonda in un sistema culturale. Fin qui, quasi tutto bene. Poi però arriva l Vai su X
Femminicidio, arriva un nuovo reato ma non si affronta davvero il problema - La Camera voterà oggi il ddl che introduce il reato di femminicidio, ma si tratta di un testo vuoto che non affronta davvero il problema. Da lanotiziagiornale.it
25 Novembre, le nuove leggi contro la violenza sulle donne: dal libero consenso al reato di femminicidio - Dalla legge sul libero consenso a quella per l'introduzione del reato di femminicidio, sono due le nuove norme in discussione in Parlamento mentre si celebra ... Segnala lapresse.it
Il 25 novembre al voto della Camera l’istituzione del reato autonomo di femminicidio - È capitato e, capiterà nuovamente, di vedere file lunghissime di giovani, dinnanzi a centri commerciali o negozi dai marchi globali, ad attenderne l’apertura, per accaparrassi ... Segnala corrierepeligno.it