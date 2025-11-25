femminicidio arriva un nuovo reato ma non si affronta davvero il problema

Oggi in Aula a Montecitorio, per l ’ approvazione definitiva, il provvedimento che introduce nel Codice penale l ’ art. 577-bis, delitto di femminicidio, e prevede l ’ ergastolo quando l ’ omicidio di una donna sia commesso per discriminazione di genere, odio o per reprimere la libertà della vittima. Verrebbe da dire in prima battuta che si tratta di un successo in termini di civiltà e tutela delle vittime di violenza di genere, ma uno sguardo più attento scorgerà una manifesta esibizione di severità – rigorosamente a invarianza economica – che non affronta la matrice di un fenomeno che richiede con urgenza una sensibilizzazione culturale a partire dalla scuola. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it

