Femminicidi sì alla legge Manca la prevenzione
Oggi, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, sarà approvato in via definitiva il ddl sul femminicidio, il governo festeggia ma di problema culturale e sociale non vuole . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Alanews - video e giornalismo. . 25 novembre, Roma — Roccella alla Conferenza internazionale contro il femminicidio: “La legge fa cultura: il riconoscimento del femminicidio come reato autonomo è un passo storico. Auspichiamo unanimità sulla norma sul c - facebook.com Vai su Facebook
Alla conferenza internazionale contro il femminicidio, organizzata in collaborazione con l’ @osce, insieme ai colleghi Eugenia Roccella e Carlo Nordio e alla Commissaria europea per l'Uguaglianza e la parità di genere, @HadjaLahbib, per ribadire che nessu Vai su X
Femminicidi, a Roma la manifestazione per cambiare la legge. Il 15 ottobre in piazza i familiari: «Vogliamo pene più dure» - femminicidio oggi in vigore, secondo chi l’ha vissuta sulla propria pelle, non è sufficiente. Come scrive ilmessaggero.it
In Italia i femminicidi continuano ma il governo si dimentica di aggiornare i dati - Il pattern è molto simile a quello degli altri casi di cronaca che lo hanno preceduto: la volontà di lei di porre fine alla relazione, ... Come scrive fanpage.it