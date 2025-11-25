Femminicidi l’intesa di Giorgia Meloni ed Elly Schlein al bis della prova dell’aula

(Adnkronos) – L'intesa Meloni-Schlein alla prova dell'aula della Camera. Mentre impazzano i rumors sui contatti sulla legge elettorale, intanto la segretaria dem e la premier hanno costruito un 'asse' che si dimostra solido su un tema delicato come quello della difesa delle donne. La scorsa settimana la Camera ha approvato la Pdl di modifica del . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Contenuti che potrebbero interessarti

Uil ER: diventa operativo il protocollo di intesa, con la Regione ER, per il supporto psicologico alle persone vittime di violenza o molestie sul lavoro, con particolare attenzione alla violenza di genere. Nelle prossime settimane si terrà un percorso di forma - facebook.com Vai su Facebook

Senza libero consenso è violenza sessuale. Intesa Meloni-Schlein per un patto bipartisan in Commissione alla Camera. Ma in Aula è bufera sull’educazione affettiva a scuola Filippo Amisano #GR1 Vai su X

**Femminicidi: Giorgia e Elly, l'intesa delle leader al bis della prova dell'aula** - Mentre impazzano i rumors sui contatti sulla legge elettorale, intanto la segretaria dem e la premier hanno costru ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

“Vogliono la morte della Meloni”: il video d’accusa di Italo Bocchino - Il durissimo e controverso video che riguarda da molto vicino la premier Giorgia Meloni. Da newsmondo.it

Violenza di genere: Giorgia Meloni presenta Corri Libera, mentre l’educazione è ferma - Cinque km tra il Colosseo e i Fori Imperiali: che sia un modo per farci allenare alla fuga come auspicato da Nordio? Si legge su orticalab.it