Femminicidi l’intesa di Giorgia Meloni ed Elly Schlein al bis della prova dell’aula

Webmagazine24.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – L'intesa Meloni-Schlein alla prova dell'aula della Camera. Mentre impazzano i rumors sui contatti sulla legge elettorale, intanto la segretaria dem e la premier hanno costruito un 'asse' che si dimostra solido su un tema delicato come quello della difesa delle donne.  La scorsa settimana la Camera ha approvato la Pdl di modifica del . Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Immagine generica

Contenuti che potrebbero interessarti

femminicidi l8217intesa giorgia meloni**Femminicidi: Giorgia e Elly, l'intesa delle leader al bis della prova dell'aula** - Mentre impazzano i rumors sui contatti sulla legge elettorale, intanto la segretaria dem e la premier hanno costru ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it

femminicidi l8217intesa giorgia meloni“Vogliono la morte della Meloni”: il video d’accusa di Italo Bocchino - Il durissimo e controverso video che riguarda da molto vicino la premier Giorgia Meloni. Da newsmondo.it

femminicidi l8217intesa giorgia meloniViolenza di genere: Giorgia Meloni presenta Corri Libera, mentre l’educazione è ferma - Cinque km tra il Colosseo e i Fori Imperiali: che sia un modo per farci allenare alla fuga come auspicato da Nordio? Si legge su orticalab.it

Cerca Video su questo argomento: Femminicidi L8217intesa Giorgia Meloni