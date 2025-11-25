Federico Pierotti inaugura il ciclo di conferenze per il cinquantesimo di ' Professione | reporter'

In occasione del cinquantesimo anniversario dell'uscita di 'Professione: reporter' di Michelangelo Antonioni e della mostra dedicata proprio al film visitabile fino al 12 aprile 2026, le Gallerie d'Arte Moderna e Contemporanea di Ferrara organizzano un ciclo conferenze. Giovedì 27 alle 17 al. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

