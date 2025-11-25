Federico Dragogna dei Ministri ad Alessandria in dialogo con Enrico Deregibus
foto di Chiara Mirelli ALESSANDRIA – Sarà Federico Dragogna dei Ministri domenica 30 il protagonista della rassegna Verso, ospitata dall’Officina, lo spazio multifunzionale in largo Catania 17 ad Alessandria, e diretta dal giornalista e operatore culturale Enrico Deregibus. Dragogna è chitarrista, autore, produttore e giornalista. È nato nel 1982 a Milano. Ha pubblicato sei album e due ep con i Ministri – band nella quale suona, scrive e produce canzoni – e ne ha lavorati altrettanti per, tra gli altri, Vasco Brondi, Paola Turci, Iori’s Eyes e Lucio Corsi. Nel 2017 realizza la sua prima colonna sonora per il documentario “The Man Who Stole Banksy”, mentre dal 2019 porta in giro per club e teatri lo spettacolo “Quello che ho capito di De André”. 🔗 Leggi su Lopinionista.it
