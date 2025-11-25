Federica Pellegrini non ci sta e replica all’ex fidanzato Filippo Magnini

Federica Pellegrini oggi, sulle pagine de La Stampa, ha replicato a Filippo Magnini che – ospite di Belve (la puntata va in onda oggi 25 novembre ma ieri sono uscite alcune anticipazioni) – ha usato parole poco lusinghiere per riferirsi a lei. Tanti i temi toccati dalla nota sportiva italiana, alcuni molto delicati. Altri più leggeri, come questo di cronaca rosa. “ Dal 2011 al 2017, lei ha vissuto una storia d’amore lunga e tormentata con Federica Pellegrini, è stato un amore importante? ”, la domanda di Francesca Fagnani. Filippo Magnini allora ha replicato: “ Lo so, è brutto dire importante o no, ma a oggi ti direi più no che sì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Federica Pellegrini non ci sta e replica all’ex fidanzato Filippo Magnini

Altre letture consigliate

Federica Pellegrini, nel consiglio di amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin che obbiettivi vi siete posti? «C'è tanto lavoro da fare. Pure quello che non ci saremmo aspettati: il decreto legge che punta a rivedere l'educazione sessuale e affettiva ne Vai su X

Federica Pellegrini, nel consiglio di amministrazione della Fondazione Giulia Cecchettin che obbiettivi vi siete posti? «C'è tanto lavoro da fare. Pure quello che non ci saremmo aspettati: il decreto legge che punta a rivedere l'educazione sessuale e affettiva ne - facebook.com Vai su Facebook

Federica Pellegrini non ci sta e replica all’ex fidanzato Filippo Magnini - L'articolo Federica Pellegrini non ci sta e replica all’ex fidanzato Filippo Magnini proviene da Metropolitan Magazine. Scrive msn.com

Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini: “Io so come è andata, mi viene da ridere”, perché la storia è finita - Federica Pellegrini replica a Filippo Magnini che a Belve ha dichiarato di non avere un buon ricordo della loro storia d'amore e l'ha accusata di essersi ... Come scrive fanpage.it

Federica Pellegrini replica alle dichiarazioni di Filippo Magnini a Belve - Dopo aver letto le dichiarazioni che il suo ex Filippo Magnini ha rilasciato a Belve in merito alla loro relazione, Federica Pellegrini interviene e replica per la prima volta. Scrive novella2000.it