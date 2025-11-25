Federica Pellegrini non ci sta e replica all’ex fidanzato Filippo Magnini 

25 nov 2025

Federica Pellegrini oggi, sulle pagine de La Stampa, ha replicato a Filippo Magnini  che – ospite di Belve (la puntata va in onda oggi 25 novembre ma ieri sono uscite alcune anticipazioni) – ha usato parole poco lusinghiere per riferirsi a lei. Tanti i temi toccati dalla nota sportiva italiana, alcuni molto delicati. Altri più leggeri, come questo di cronaca rosa.  “ Dal 2011 al 2017, lei ha vissuto una storia d’amore lunga e tormentata con Federica Pellegrini, è stato un amore importante? ”, la domanda di Francesca Fagnani. Filippo Magnini allora ha replicato: “ Lo so, è brutto dire importante o no, ma a oggi ti direi più no che sì. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

