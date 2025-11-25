FC Copenaghen-Kairat Almaty Champions League 26-11-2025 ore 18 | 45 | formazioni ufficiali quote pronostici
Con appena un punto fatto in 4 gare sul fondo del girone di Champions League ci sono FC Copenhagen e Kairat Almaty, due squadre arrivate fin qui tramite le qualificazioni. I danesi non sono più quelli visti in estate e adesso sono pure attardati dalla vetta in patria dopo aver vinto appena 2 gare delle ultime 9 disputate. La squadra di Neestrup pare quasi essersi . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com
Champions League LIVE: Arsenal-Bayern, Liverpool-PSV, Olympiacos-Real Madrid, PSG-Tottenham, Sporting-Bruges, Pafos-Monaco, Copenaghen-Kairat Almaty - Non solo Inter e Atalanta, impegnate in trasferta rispettivamente contro Atletico Madrid e Eintracht Francoforte, la serata si apre con Copenaghen- Si legge su calciomercato.com
Champions League 2025-2026: Copenaghen-Kairat Almaty, le probabili formazioni - Il Copenaghen ha raccolto il suo unico punto in Champions alla prima giornata, con il 2- Segnala sportal.it
Pronostico FC Copenhagen vs Kairat Almaty – 26 Novembre 2025 - Kairat Almaty accende l’interesse della UEFA Champions League del 26 Novembre 2025, con calcio d’inizio alle 18:45 al Parken ... Segnala news-sports.it