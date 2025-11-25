È disponibile la SBC “Tour mondiale Gabriel Silva (85 OVR)”, che premia con un’alaattaccante brasiliano dotata di una velocità eccezionale. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Tour mondiale Gabriel Silva (85 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: LW (Ala Sinistra) o RM, LM, ST.. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Velocità 97, Dribbling 85, Tiro 81, Passaggi 80.. PLUS: Ala (ED), Attaccante interno (ES), Falso 9 (ATT).. PLUS PLUS: Ala (ES), Ala (AS).. La Sfida da Completare. La SBC ha un costo molto contenuto per una carta 85 OVR con statistiche Meta in velocità, richiedendo una singola rosa 83 OVR che include obbligatoriamente un giocatore brasiliano e un TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Tour Mondiale: Gabriel Silva (85 OVR) – Velocità Pura 97!