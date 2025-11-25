FC 26 SBC Tour Mondiale | Gabriel Silva 85 OVR – Velocità Pura 97!

Imiglioridififa.com | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

È disponibile la SBCTour mondiale Gabriel Silva (85 OVR)”, che premia con un’alaattaccante brasiliano dotata di una velocità eccezionale. Hai 7 giorni per completare questa SBC. Il Premio: Tour mondiale Gabriel Silva (85 OVR) (Non Scambiabile). Ruoli: LW (Ala Sinistra) o RM, LM, ST.. Mosse Abilità Piede Debole: 4 Stelle 3 Stelle.. Statistiche chiave: Velocità 97, Dribbling 85, Tiro 81, Passaggi 80.. PLUS: Ala (ED), Attaccante interno (ES), Falso 9 (ATT).. PLUS PLUS: Ala (ES), Ala (AS).. La Sfida da Completare. La SBC ha un costo molto contenuto per una carta 85 OVR con statistiche Meta in velocità, richiedendo una singola rosa 83 OVR che include obbligatoriamente un giocatore brasiliano e un TOTW. 🔗 Leggi su Imiglioridififa.com

fc 26 sbc tour mondiale gabriel silva 85 ovr 8211 velocit224 pura 97

© Imiglioridififa.com - FC 26 SBC Tour Mondiale: Gabriel Silva (85 OVR) – Velocità Pura 97!

Scopri altri approfondimenti

fc 26 sbc tourEA FC 26 Gabriel Silva World Tour SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Gabriel Silva World Tour SBC in Ultimate Team, providing the Brazilian winger with an 85- Scrive sportskeeda.com

fc 26 sbc tourEA FC 26 Marcos Leonardo World Tour SBC: All tasks and cheapest solutions - EA Sports has released the EA FC 26 Marcos Leonardo World Tour SBC in Ultimate Team, providing the Brazilian attacker with an 85- Secondo sportskeeda.com

fc 26 sbc tourFC 26 SBC Tour Mondiale: Marcos Leonardo (85 OVR) – L’Attaccante Veloce! - Questo attaccante brasiliano, che può giocare anche come Centrocampista Offensivo (COC), è una ... imiglioridififa.com scrive

Cerca Video su questo argomento: Fc 26 Sbc Tour