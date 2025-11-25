Fazzoletti rosa che sventolano e denunciano una strage | il flash mob della Casa delle donne per il 25 novembre
Sventolano fazzoletti rosa al grido di “Come ci vogliamo? Vive”, portando cartelloni che denunciano una strage. Il flash mob “È strage” organizzato della Casa delle donne in piazza del Popolo in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne ha aperto la. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it
