Fattoretto vince la gara SEO per Lene la nuova Digital Company di Enel Group

Fattoretto Agency si aggiudica l’incarico per supportare la presenza online di Lene, la nuova Digital Company di Enel Group, vincendo la gara SEO indetta per il progetto. Si tratta di un traguardo particolarmente significativo per l’agenzia, che consolida il proprio ruolo nella trasformazione digitale del settore energetico. Il team di Fattoretto sarà impegnato nell’ ottimizzazione della visibilità organica del brand, attraverso SEO tecnica, produzione di contenuti e strategie di link building. Inoltre, supporterà il go-live del sito e accompagnerà Lene nella fase strategica del lancio digitale, contribuendo a rendere l’esperienza online degli utenti più semplice, rapida e intuitiva, in linea con i valori di trasparenza e innovazione dell’azienda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Fattoretto vince la gara SEO per Lene, la nuova Digital Company di Enel Group

