Fatti avanti Natale | alla pineta del Passetto l' evento benefico insieme agli amici a quattro zampe

Anconatoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

ANCONA – Si chiama “Fatti avanti Natale” l’evento benefico ‘a quattro zampe’ in programma alla pineta del Passetto domenica 30 novembre, dalle 10 alle 12, organizzato da “Giulia’s Friends Dog Service” con il patrocinio del Comune di Ancona. La kermesse ha lo scopo di sostenere l’attività di “Un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

