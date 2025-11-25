Fatti avanti Natale | alla pineta del Passetto l' evento benefico insieme agli amici a quattro zampe
ANCONA – Si chiama “Fatti avanti Natale” l’evento benefico ‘a quattro zampe’ in programma alla pineta del Passetto domenica 30 novembre, dalle 10 alle 12, organizzato da “Giulia’s Friends Dog Service” con il patrocinio del Comune di Ancona. La kermesse ha lo scopo di sostenere l’attività di “Un. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Scopri altri approfondimenti
Un mese a Natale! Noi ci mettiamo avanti, con i brindisi del nostro tour con le #BaroloGirls Cin cin Grazie al @CircoloLettori di Novara per l'ospitalità, e all'Enoteca Comunale di La Morra, alla libreria Mercurio di Torino e all'associazione Amico Libro Vai su X
Anche quest’anno la FISE porta avanti l’iniziativa Natale con la FISE.? Con un piccolo regalo possiamo portare un sorriso ai bambini che passeranno le feste in ospedale. Potete inviare i vostri doni direttamente alla FISE o al Comitato Regionale della vostra - facebook.com Vai su Facebook
"Fatti avanti Natale": alla pineta del Passetto l'evento benefico insieme agli amici a quattro zampe - L’evento benefico è in programma domenica 30 novembre, dalle 10 alle 12, organizzato da “Giulia’s Friends Dog Service” con il patrocinio del Comune di Ancona ... Secondo anconatoday.it