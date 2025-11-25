farsetto per il figlio e titolo per il padre

2025-11-25 17:01:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia sulla serie A pervenuta in redazione: IL Famiglia Pellegrino vissuto uno dei fine settimana ulteriore riuscito il suo carriera sportiva .più di 10.000 chilometri lontano. Ad Asunción, allo stadio Difensori del Chaco, Mauricio Andrés Pellegrino (Leoni, 1971) conquistò il primo titolo della sua carriera. L’ex allenatore della Valencia, Alavés, Leganés e Cadice ha portato a Lanus A vincere, ai rigori IL secondo Coppa Sudamericana (2013 e 2025) della sua storia contro Atletico Mineiro. Pellegrino, con la Copa Sudamericana. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

