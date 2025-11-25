Farmacista di Renate condannato per un’iniezione nel retrobottega Ma non per l' infezione mangiaosso
Renate Brianza (Monza), 25 novembre 2025 – È stato condannato per esercizio abusivo della professione medica a un anno di reclusione con la pena sospesa e 10mila euro di multa, con la segnalazione all' Ordine dei farmacisti, ma assolto dall'accusa di lesioni colpose gravi Marco S., 46 anni, farmacista di Renate Brianza accusato in un processo al Tribunale di Monza di essersi offerto nel 2019 di fare le infiltrazioni al braccio dolorante di un 50enne, portandolo nel retrobottega dove, sostiene la vittima, gli ha fatto la puntura, senza sterilizzare o disinfettare e causandogli un'infezione che gli ha "mangiato" l'osso dell'avambraccio sinistro, obbligandolo a subire una decina di interventi chirurgici e a mettere una placca in titanio in attesa di una protesi che probabilmente non potrà neanche essere applicata. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
