Farfalle rosse in consiglio comunale nella Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne
ANCONA – Una farfalla rossa per ogni consigliere, per ogni componente del governo cittadino. La farfalla, scaturita dai versi di Alda Merini quale emblema di libertà e leggerezza oltre ogni ferita subita, è stata distribuita oggi pomeriggio dalla classe prima C delle scuole primarie De Amicis nel. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Un volo di farfalle rosse, una tavola che profuma di festa e un’atmosfera avvolta dalla luce. La Cresima di Giulia prende forma tra dettagli delicati, colori intensi e una scenografia pensata per emozionare da @cerlini_cerimonie Ogni petalo, ogni riflesso, ogni sf - facebook.com Vai su Facebook
“Charlie Kirk come le Brigate Rosse”/ Pd choc in consiglio comunale a Milano: “Non lo commemoriamo” - Choc in consiglio comunale a Milano dove l'attivista di destra, Charlie Kirk, ucciso nello Utah, è stato paragonato alle Brigate Rosse Dopo il caos in consiglio comunale a Genova con le accuse: “Vi ... Scrive ilsussidiario.net