Far Cry | FX ordina una serie live-action dal videogame

L’emittente FX ha ordinato una serie in live-action ispirata al famoso franchise videoludico Far Cry. Reduce dal successo ottenuto con Alien: Pianeta Terra, l’emittente FX si è ora piombata sul marchio Far Cry, e guarda caso con Noah Hawley (creatore della suddetta serie su Alien) come creatore, showrunner e produttore. Con il nome di Hawley, in cabina di produzione figura anche quello di Rob Mac (Welcome To Wrexham) che, a quanto pare, sarà anche protagonista della serie. La notizia è stata confermata da Deadline. La nuova serie verrà realizzata con lo stesso format antologico della saga videoludica, raccontando pertanto storie differenti – con personaggi differenti – ad ogni stagione. 🔗 Leggi su Universalmovies.it © Universalmovies.it - Far Cry | FX ordina una serie live-action dal videogame

