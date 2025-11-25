Family influencer | come tutelare minori esposti sui social network

Gravidanzaonline.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Da tempo capita scorrendo il dei vari social network, capita di vedere contenuti che coinvolgono bambini di tutte le età. In modo particolare è oggetto di attenzione il fenomeno del family influencer, che rientra nel più ampio ambito dello sharenting (la pratica di condividere immagini, video e info dei propri figli sui social network). Un fenomeno crescente e che merita attenzione soprattutto per i rischi non solo dell’esposizione mediatica dei minori, ma anche il loro coinvolgimento per fini commerciali. Cosa sono i family influencer. Con l’espressione family influencer si fa riferimento a quei genitori che coinvolgono i propri figli minorenni nelle attività sui social media. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

family influencer come tutelare minori esposti sui social network

© Gravidanzaonline.it - Family influencer: come tutelare minori esposti sui social network

Scopri altri approfondimenti

family influencer tutelare minoriFamily influencer: come tutelare minori esposti sui social network - Parliamo di family influencer e tutela dei minori alla luce di un fenomeno crescente e che pone diversi rischi di cui essere consapevoli. Lo riporta gravidanzaonline.it

Family influencer: Terre des Hommes, “tutelare bambine e bambini che si trovano, molto spesso, inconsapevoli protagonisti dell’attività commerciale social dei propri ... - “Tutelare bambine e bambini che si trovano, molto spesso, inconsapevoli protagonisti dell’attività commerciale social dei propri genitori”: lo chiede Terre des Hommes, ricordando che la presenza di ... Si legge su agensir.it

Family Influencer più attivi che mai, l’inquietante studio sui bambini protagonisti dei social (spesso a fini di lucro) - I Family Influencer sono sempre più “fiorenti”, lo studio ... greenme.it scrive

Cerca Video su questo argomento: Family Influencer Tutelare Minori