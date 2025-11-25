Family influencer | come tutelare minori esposti sui social network
Da tempo capita scorrendo il dei vari social network, capita di vedere contenuti che coinvolgono bambini di tutte le età. In modo particolare è oggetto di attenzione il fenomeno del family influencer, che rientra nel più ampio ambito dello sharenting (la pratica di condividere immagini, video e info dei propri figli sui social network). Un fenomeno crescente e che merita attenzione soprattutto per i rischi non solo dell’esposizione mediatica dei minori, ma anche il loro coinvolgimento per fini commerciali. Cosa sono i family influencer. Con l’espressione family influencer si fa riferimento a quei genitori che coinvolgono i propri figli minorenni nelle attività sui social media. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it
Scopri altri approfondimenti
L’indagine ha preso in esame 20 profili di cosiddetti “family influencer” e oltre 1.300 contenuti social. E ha scoperto che è Instagram la piattaforma più usata: il 91 per cento dei post presi in esame fa capo al social della galassia Zuckerberg, il restante 9 per cen - facebook.com Vai su Facebook
Family influencer: come tutelare minori esposti sui social network - Parliamo di family influencer e tutela dei minori alla luce di un fenomeno crescente e che pone diversi rischi di cui essere consapevoli. Lo riporta gravidanzaonline.it
Family influencer: Terre des Hommes, “tutelare bambine e bambini che si trovano, molto spesso, inconsapevoli protagonisti dell’attività commerciale social dei propri ... - “Tutelare bambine e bambini che si trovano, molto spesso, inconsapevoli protagonisti dell’attività commerciale social dei propri genitori”: lo chiede Terre des Hommes, ricordando che la presenza di ... Si legge su agensir.it
Family Influencer più attivi che mai, l’inquietante studio sui bambini protagonisti dei social (spesso a fini di lucro) - I Family Influencer sono sempre più “fiorenti”, lo studio ... greenme.it scrive