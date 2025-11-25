Family influencer | come tutelare minori esposti sui social network

Da tempo capita scorrendo il dei vari social network, capita di vedere contenuti che coinvolgono bambini di tutte le età. In modo particolare è oggetto di attenzione il fenomeno del family influencer, che rientra nel più ampio ambito dello sharenting (la pratica di condividere immagini, video e info dei propri figli sui social network). Un fenomeno crescente e che merita attenzione soprattutto per i rischi non solo dell’esposizione mediatica dei minori, ma anche il loro coinvolgimento per fini commerciali. Cosa sono i family influencer. Con l’espressione family influencer si fa riferimento a quei genitori che coinvolgono i propri figli minorenni nelle attività sui social media. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

