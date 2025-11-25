Famiglia nel bosco Raznovich | Io cresciuta in un Ashram non giudico chi fa scelte diverse
(Adnkronos) – "Non riesco a essere così giudicante rispetto a chi fa una scelta diversa di vita. E dico 'attenzione a pensare all'autarchia della società occidentale', perché non è detto che la nostra sia la via giusta. È lecito che le persone facciano scelte diverse purché queste non vadano ovviamente a nuocere al normale sviluppo . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
