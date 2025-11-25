Famiglia nel bosco primi contatti per i lavori al casolare

Chietitoday.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Si muovono i primi passi per la regolarizzazione del casolare in cui vive la cosiddetta “famiglia nel bosco”. Secondo quanto riportato dall’agenzia Ansa, l’avvocato Giovanni Angelucci, legale della famiglia anglo-australiana, ha avviato contatti formali con il Comune di Palmoli per discutere un. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

