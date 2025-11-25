Famiglia nel bosco iniziati gli accertamenti al ministero della Giustizia Salvini | Mi fa male sapere i bambini lontani da casa
Sono iniziati, al ministero della Giustizia, gli accertamenti per fare luce sul caso della famiglia che vive nel bosco, a Palmoli, e l'allontanamento dei tre bambini, trasferiti in una comunità protetta dove si trova anche la madre. Come riporta l'Adnkronos, a vicenda sarebbe ora all'attenzione. 🔗 Leggi su Chietitoday.it
Famiglia nel bosco, accertamenti del ministero della Giustizia dopo allontanamento figli - Dopo l'ordinanza che ha disposto la sospensione della patria potestà e il ... Come scrive tg24.sky.it
La famiglia nel bosco, al via gli accertamenti del ministero - Un "nucleo familiare a rischio di "grave emarginazione sociale", in "disagio abitativo" senza "interazioni sociali frequenti" né "entrate fisse" con i figli minori che "non frequentano la scuola e ... Scrive ansa.it
Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli a genitori: «Vi offriamo una casa gratis in centro, accettatela e riabbraccerete subito i vostri figli» - Birmingham non è mai stato un blitz «né un atto di forza», spiega il sindaco Giuseppe Masciulli, ma un percorso lungo oltre ... Secondo msn.com