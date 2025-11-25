Famiglia nel bosco il sindaco offre ai genitori un' abitazione gratis | Così i bambini possono tornare da voi

Una proposta che potrebbe permettere a Nathan Trevallion e a Catherine Birmingham di ricongiungersi ai loro figli dopo che sono stati allontanati dalla loro casa nelle campagne di Palmoli (Chieti). Come riporta Il Centro, il sindaco Giuseppe Masciulli ha offerto ai due genitori un appartamento in. 🔗 Leggi su Today.it

La “famiglia nel bosco” e noi. Qualche riflessione La notizia certamente la conoscete. A una coppia che vive nel bosco, a Palmoli, in provincia di Chieti, sono stati tolti i tre figli. Così ha deciso il Tribunale per i minorenni dell’Aquila: la responsabilità genitoriale - facebook.com Vai su Facebook

Famiglia che vive nel bosco. Ministero, “rispettato l’obbligo scolastico”. Il Csm chiede tutela per i giudici del Tribunale dei Minori. Intanto è scontro anche politico Vai su X

Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli: “Possiamo offrire una casa gratis, ma sono troppo rigidi” - Birmingham hanno già vissuto dieci giorni nel nostro borgo, ma sono andati via. Come scrive repubblica.it

RICONGIUNGIMENTO Famiglia nel bosco: il sindaco di Palmoli offre un alloggio gratuito per il ricongiungimento familiare - Alloggio fruibile nell’attesa della ristrutturazione del loro casolare giudicato inagibile dai servizi sociali e dal Tribunale dei minori ... Si legge su statoquotidiano.it

Famiglia nel bosco, il sindaco di Palmoli offre una casa gratis: “Già fatto dopo l’intossicazione da funghi” - Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha rilanciato l'offerta di una casa gratuita in paese per la famiglia dei boschi di Chieti ... Da fanpage.it