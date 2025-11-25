Famiglia nel bosco il sindaco offre ai genitori un' abitazione gratis | Così i bambini possono tornare da voi

Una proposta che potrebbe permettere a Nathan Trevallion e a Catherine Birmingham di ricongiungersi ai loro figli dopo che sono stati allontanati dalla loro casa nelle campagne di Palmoli (Chieti). Come riporta Il Centro, il sindaco Giuseppe Masciulli ha offerto ai due genitori un appartamento in. 🔗 Leggi su Today.it

