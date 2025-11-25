Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli offre una casa in paese | ma il caso è già oltre e approda anche in Ue
Sui destini della famiglia che vive nel bosco, forte anche della sollevazione popolare accreditata in una valanga di raccolta firme che hanno segnalato chiaramente la presa di posizione dell’opinione pubblica, si aggiorna agli ultimi interventi su quello che è diventato un caso “simbolo”. E allora, partiamo proprio dall’ultima iniziativa, rilanciata dal sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, che ha lanciato un accorato appello alla famiglia, offrendo un’abitazione gratuita in paese per consentire il ricongiungimento con i figli. «Fatelo per il bene dei bimbi, in questo modo potrete ricongiungervi a loro», ha esortato il primo cittadino, spiegando che l’abitazione comunale sarebbe disponibile in «attesa della ristrutturazione del casolare nel bosco». 🔗 Leggi su Secoloditalia.it
