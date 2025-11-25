Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli offre una casa gratis | Già fatto dopo l’intossicazione da funghi

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha rilanciato l'offerta di una casa gratuita in paese per la famiglia dei boschi di Chieti. Il primo cittadino ha raccontato di aver proposto questa soluzione subito dopo l'intossicazione da funghi per evitare l'allontanamento dei minori. 🔗 Leggi su Fanpage.it

