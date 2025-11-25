Famiglia nel bosco il sindaco di Palmoli gli offre una casa gratis | Ci avevamo provato già dopo l’intossicazione dei funghi

Il sindaco di Palmoli, Giuseppe Masciulli, ha offerto un’abitazione gratuita alla famiglia anglo-australiana che fino a pochi giorni fa viveva in un bosco. La proposta arriva dopo il trasferimento dei minori in una comunità protetta insieme alla madre e il contestuale allontanamento dal padre, in attesa che entrambi i genitori garantiscano ai bambini condizioni adeguate di salute e di vita sociale. Nell’ordinanza di allontanamento, infatti, pesa la descrizione dell’abitazione dove la famiglia viveva. Ovvero una casa acquistata dal padre, Nathan Trevaillon, il 29 aprile 2021, ritenuta dal tribunale inadatta perché priva di bagno interno con acqua corrente e senza la possibilità di utilizzare elettricità e sistemi di riscaldamento. 🔗 Leggi su Open.online