Famiglia nel bosco il padre lascia il casolare | nuovi passi per mettere in sicurezza l’abitazione
Nathan Trevallion ha lasciato il casolare di Palmoli dopo giorni di forte esposizione mediatica. L’uomo, padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, è stato accolto da amici della comunità dei neorurali in un centro poco distante dal borgo. Una scelta maturata per sfuggire a telecamere e curiosi dopo l’annuncio del “silenzio stampa” e, soprattutto, per tutelare la privacy dei figli. Nel frattempo, sul fronte legale e amministrativo, procede la strategia della difesa. Il legale della famiglia, Giovanni Angelucci, si è affidato a un tecnico di fiducia con cui ha incontrato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
