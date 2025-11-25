Nathan Trevallion ha lasciato il casolare di Palmoli dopo giorni di forte esposizione mediatica. L’uomo, padre dei tre bambini allontanati dal Tribunale dei minori dell’Aquila e trasferiti in una struttura protetta, è stato accolto da amici della comunità dei neorurali in un centro poco distante dal borgo. Una scelta maturata per sfuggire a telecamere e curiosi dopo l’annuncio del “silenzio stampa” e, soprattutto, per tutelare la privacy dei figli. Nel frattempo, sul fronte legale e amministrativo, procede la strategia della difesa. Il legale della famiglia, Giovanni Angelucci, si è affidato a un tecnico di fiducia con cui ha incontrato il responsabile dell’ufficio tecnico del Comune di Palmoli. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

Famiglia nel bosco, il padre lascia il casolare: nuovi passi per mettere in sicurezza l'abitazione