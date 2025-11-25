Negli ultimi giorni, il caso della “ famiglia nel bosco ” ha catturato l’attenzione mediatica e sollevato molte polemiche. Tre bambini, di 6 e 8 anni, sono stati allontanati dai genitori dopo che il Tribunale dei minori ha deciso di trasferirli in una struttura protetta. La ragione? I genitori avevano scelto di vivere in un ambiente fuori dal comune, tra i boschi di Palmoli, in provincia di Chieti (Abruzzo). Una decisione alternativa, lontana dalla vita urbana, che ha scatenato il dibattito: fino a che punto lo Stato può intervenire nelle scelte educative di una famiglia? Su questo sfondo si inserisce un intervento netto e provocatorio di Paolo Crepet, noto psichiatra e sociologo, durante la trasmissione Quarta Repubblica su Rete 4, condotta da Nicola Porro. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Famiglia nel bosco, il duro sfogo di Paolo Crepet