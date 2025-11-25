Famiglia nel bosco ecco chi sono e come vivono i neorurali

Nel silenzio dei colli tra Palmoli e San Buono c'è una comunità che vive come se il resto del Paese non la riguardasse più. Non protestano, non predicano, non cercano adepti. Si radunano attorno a un fuoco, parlano sottovoce, coltivano orti, allevano animali e costruiscono case di terra cruda. Attorno alla famiglia Trevallion-Birmingham, finita al centro di un caso che ha spaccato l'opinione pubblica per la decisione dei giudici di sospendere la patria potestà sui tre figli, si è stretto un gruppo di cosiddetti "neorurali" - così loro stessi accettano di essere chiamati - che da anni prova a fare ciò che molti sognano e nessuno ammette: tagliare i ponti con modernità e consumismo, sostituendoli con un'altra vita, magari più dura, certo più lenta, forse più "assoluta".

