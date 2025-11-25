Famiglia nel bosco Camila Raznovich | La mia infanzia in un Ashram non mi sento di giudicare

“Chi l'ha detto che i nostri ragazzi sono più sani o stanno meglio dei bambini della casa del bosco abruzzese?” A fare questa domanda è Camila Raznovich che commenta all'AdnKronos la vicenda della famiglia nel bosco di Palmoli. Una storia che sta facendo molto discutere e sta spaccando in due. 🔗 Leggi su Today.it