Famiglia nel bosco Camila Raznovich | Crescere in modo diverso non significa sbagliare

“Non riesco a essere così giudicante rispetto a chi fa una scelta diversa di vita. Attenzione a pensare all’autarchia della società occidentale, perché non è detto che la nostra sia la via giusta”. Lo dice Camila Raznovich, volto noto della televisione italiana, intervenendo sul caso della. 🔗 Leggi su Chietitoday.it