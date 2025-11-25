Continua a far discutere la vicenda della famiglia Trevallion-Birmingham che vive nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Dopo l'ordinanza che ha disposto la sospensione della patria potestà e il conseguente allontanamento dei figli dai genitori, il ministero della Giustizia ha avviato degli accertamenti per fare luce una volta per tutte sull'operato dei giudici. Ci saranno controlli su ordinanze, relazioni e referti e l’analisi porterà, si presume a breve, a una decisione dello stesso ministro Carlo Nordio. Una nota del ministero dell'Istruzione, intanto, ha chiarito che è stato rispettato l'obbligo scolastico dei minori, un punto che veniva contestato sia da una relazione dei servizi sociali sia dai magistrati abruzzesi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

© Tg24.sky.it - Famiglia nel bosco, accertamenti del ministero della Giustizia dopo allontanamento figli