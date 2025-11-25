Famiglia nel bosco accertamenti del ministero della Giustizia dopo allontanamento figli

Tg24.sky.it | 25 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Continua a far discutere la vicenda della famiglia Trevallion-Birmingham che vive nel bosco a Palmoli, in provincia di Chieti. Dopo l'ordinanza che ha disposto la sospensione della patria potestà e il conseguente allontanamento dei figli dai genitori, il ministero della Giustizia ha avviato degli accertamenti per fare luce una volta per tutte sull'operato dei giudici. Ci saranno controlli su ordinanze, relazioni e referti e l’analisi porterà, si presume a breve, a una decisione dello stesso ministro Carlo Nordio. Una nota del ministero dell'Istruzione, intanto, ha chiarito che è stato rispettato l'obbligo scolastico dei minori, un punto che veniva contestato sia da una relazione dei servizi sociali sia dai magistrati abruzzesi. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

famiglia nel bosco accertamenti del ministero della giustizia dopo allontanamento figli

© Tg24.sky.it - Famiglia nel bosco, accertamenti del ministero della Giustizia dopo allontanamento figli

Altri contenuti sullo stesso argomento

famiglia bosco accertamenti ministeroFamiglia nel bosco, accertamenti del ministero della Giustizia dopo allontanamento figli - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, accertamenti del ministero della Giustizia dopo allontanamento figli ... Come scrive tg24.sky.it

famiglia bosco accertamenti ministeroLa famiglia nel bosco, al via gli accertamenti del ministero - Un "nucleo familiare a rischio di "grave emarginazione sociale", in "disagio abitativo" senza "interazioni sociali frequenti" né "entrate fisse" con i figli minori che "non frequentano la scuola e ... Lo riporta ansa.it

famiglia bosco accertamenti ministeroFamiglia nel bosco, il Ministero dell'Istruzione: "Rispettato l'obbligo scolastico" - Leggi su Sky TG24 l'articolo Famiglia nel bosco, il Ministero dell'Istruzione: 'Rispettato l'obbligo scolastico' ... Si legge su tg24.sky.it

Cerca Video su questo argomento: Famiglia Bosco Accertamenti Ministero