Famiglia che vive nel bosco a Chieti pronta a ricorso avv Angelucci | Bimbi a casa per Natale affido tolto per motivi falsi e superficiali

La famiglia che vive nel bosco a Chieti è pronta al ricorso. L'avvocato Angelucci: “Bimbi a casa per Natale, affido tolto per motivazioni inesatte, affrettate e prive di reale fondamento" La famiglia che vive nel bosco a Palmoli si prepara a impugnare il provvedimento del Tribunale per i Mino. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Famiglia che vive nel bosco a Chieti pronta a ricorso, avv Angelucci: “Bimbi a casa per Natale, affido tolto per motivi falsi e superficiali”

