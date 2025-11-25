Falsa società estera e 370mila euro di contributi evasi | smascherata la truffa

Evasione di contributi per oltre 370 mila euro attraverso la costituzione di un’apparente società estera che esercitava a Ravenna, e senza alcuna autorizzazione da parte del Ministero del Lavoro, l’attività di ricerca e selezione del personale, schermandosi con un’agenzia di lavoro interinale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Falsa società estera e 370mila euro di contributi evasi: smascherata la truffa - Le indagini sono partite a seguito di una segnalazione da parte del ministero del Lavoro nei confronti di una società fittiziamente costituita fuori dal territorio nazionale ... Lo riporta ravennatoday.it

