Fabregas manda un messaggio anche alla Juventus | Como giovane e affamato Questo 5-1 è solo l’inizio

. Le parole del tecnico spagnolo. L’ umiliante vittoria per 5-1 rifilata al Torino ha proiettato il Como in una posizione di prestigio in classifica, permettendo alla squadra di Cesc Fàbregas di superare la Juventus. Ai microfoni di Sky Sport, l’ allenatore spagnolo ha espresso la sua grande soddisfazione, esaltando la filosofia di gioco basata su giovani talenti e un’ intensità aggressiva. La forza del progetto: giovani, affamati e di talento. Fàbregas ha sottolineato come la prestazione straordinaria contro i granata sia la conferma della direzione strategica intrapresa dal club, che punta decisamente sulla linea verde e sulla voglia di emergere dei suoi elementi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Fabregas manda un messaggio anche alla Juventus: «Como giovane e affamato. Questo 5-1 è solo l’inizio»

